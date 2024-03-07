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07 марта, 07:15

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Более 120 пешеходных переходов обустроили в центре Москвы за пять лет

Более 120 пешеходных переходов обустроили в центре Москвы за пять лет

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Более 120 пешеходных переходов и 20 островков безопасности обустроили специалисты ЦОДД за пять лет на центральных улицах Москвы. А для автомобилистов организовали новые дополнительные полосы и повороты. Теперь машины быстрее проезжают загруженные участки.

Благодаря этим и многим другим проектам с 2018 года аварийность в центре города снизилась на четверть, при этом средняя скорость движения повысилась на 14%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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