Сергей Собянин вручил награды в преддверии Международного женского дня

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил москвичкам государственные и городские награды в преддверии 8 Марта. Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.

"Красивые, умные, талантливые, поздравляю вас с наступающим женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что поздравляет их, а в их лице и всех женщин города, с наступающим праздником от имени всех мужчин столицы. Он поблагодарил москвичек за все, что они делают для России, Москвы, для своих семей и близких. Градоначальник подчеркнул, что их любят, обожают, желают счастья, успехов и здоровья, а также пожелал им всего доброго.

Госнаграды Собянин вручает от имени и по поручению Владимира Путина. Группу москвичей удостоили почетной грамоты президента Российской Федерации, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Луки Крымского. Ряд женщин за свои трудовые достижения получили почетные звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Кроме того, Собянин вручил знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" L, ХL, ХХХ, ХХV лет. Также заслуги жительниц Москвы отметили почетными грамотами городского правительства, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", почетными званиями "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник социальной защиты города Москвы", "Почетный работник транспорта города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник туризма города Москвы", "Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы", "Почетный работник печати города Москвы" и "Почетный строитель города Москвы".

Ранее сообщалось, что женщины всех возрастов смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта. Акция будет действовать в 39 парках, причем аренда коньков также будет бесплатной.

Собянин, в свою очередь, напоминал, что парковка в Москве будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня. Это коснется всех без исключения улиц.

Городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы в преддверии праздников