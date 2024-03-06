06 марта, 14:48События
Москва онлайн покажет, как флорист выбирает цветы к 8 Марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
7 марта зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по цветочной базе "Азалия". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с флористом и узнает, как выбрать свежие цветы по разумной цене и как составить оригинальный букет.
Президент Ассоциации флористов РФ Валентина Сафронова рекомендовала покупать цветы на оптовых точках и обращать внимание на букеты в корзинах, пионы, гвоздики. По словам эксперта, продлить свежесть букета можно, поставив его в газированную воду.
Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 14:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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