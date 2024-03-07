Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Еще три тысячи новых электровелосипедов появится на станциях столичного велопроката в новом сезоне. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что точки сервиса "Велобайк" есть практически во всех районах города, а также в подмосковной Балашихе.

В прошлом сезоне на электровелосипедах нового поколения – 2.0 – москвичи совершили почти 900 тысяч поездок. По словам мэра Москвы, город и дальше будет развивать этот проект.

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