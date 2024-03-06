06 марта, 15:07Город
Женщин в "леопардовой" одежде 8–10 марта бесплатно пустят в Московский зоопарк
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Женщины в одежде с леопардовым принтом смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 8–10 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.
В сообщении уточнили, что условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды. В пример привели брюки, куртку, пальто, шапку, юбку, шарф. При этом нужно, чтобы на гостье было не менее двух элементов одежды с леопардовым принтом, исключением будут кигуруми или комбинезон, в данном случае может быть один элемент одежды.
"Если вы целиком выглядите, как леопард – вы точно наш посетитель", – говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что гости увидят семейство рысей, группу львов, леопарда Мизера, тигра Степана, пуму Габриеля, камышового кота Заури, дальневосточную лесную кошку и манула Тимофея.
"Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров – примерно 600. Горожан пригласили посмотреть на питомцев и почувствовать себя леопардами в этот день, замаскировавшись под них.
Между тем Дептранс подготовил цветущие фотозоны и красочную инсталляцию в честь Международного женского дня. Объекты расположены на первом этаже в зданиях Северного и Южного речных вокзалов и на главной площади справа от входа на Северный речной вокзал.
Также 8 Марта в Москве пройдет традиционная акция "Вам, любимые". Свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений поздравят женщин и подарят им около 150 тысяч цветов.
Столичные катки будут работать бесплатно для женщин 8 Марта
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