Фотозоны в честь 8 Марта появились на речных вокзалах в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс подготовил цветущие фотозоны и красочную инсталляцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента.

Объекты расположены:

на первом этаже в зданиях Северного и Южного речных вокзалов;

на главной площади справа от входа на Северный речной вокзал.

Между тем стало известно, что женщины смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта. Акция будет действовать в 39 общественных пространствах. Аренда коньков также будет бесплатной.

К празднику в Москве, помимо прочего, вырастили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений. Среди них есть гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.

Мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, состоятся на разных территориях Москвы. В частности, на ВДНХ с 8 по 10 марта будут проходить лекции, мастер-классы, экскурсии и представления.

Парковка в столице будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта. Как уточнил Сергей Собянин, это коснется всех без исключения улиц.

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