05 марта, 17:07Город
Фотозоны в честь 8 Марта появились на речных вокзалах в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Дептранс подготовил цветущие фотозоны и красочную инсталляцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента.
Объекты расположены:
- на первом этаже в зданиях Северного и Южного речных вокзалов;
- на главной площади справа от входа на Северный речной вокзал.
Между тем стало известно, что женщины смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта. Акция будет действовать в 39 общественных пространствах. Аренда коньков также будет бесплатной.
К празднику в Москве, помимо прочего, вырастили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений. Среди них есть гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.
Мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, состоятся на разных территориях Москвы. В частности, на ВДНХ с 8 по 10 марта будут проходить лекции, мастер-классы, экскурсии и представления.
Парковка в столице будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта. Как уточнил Сергей Собянин, это коснется всех без исключения улиц.
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