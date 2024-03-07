Москва закупит новые электровелосипеды для городского проката – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице планируют закупить 3 тысячи новых электровелосипедов для городского проката в этом сезоне, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что в ближайшие пару лет закупку в таком количестве будут осуществлять ежегодно.

По его словам, на сегодняшний день станции "Велобайк" оборудовали почти во всех районах Москвы. Он отметил, что возможность взять велосипед в прокат появилась и у жителей области, например, Балашихи.

В прошлом году услугами сервиса пользовались в 4 раза чаще, чем в 2015 году, когда в среднем велосипеды брали 3 тысячи раз в сутки, уточнил мэр.

"Новинкой прошлого сезона стали электровелосипеды нового поколения 2.0, для которых не требуются специальные станции. Начать и завершить поездку можно на любой городской парковке для самокатов и велосипедов", – говорится в его публикации.

Собянин рассказал о планах по дальнейшему развитию велопроката. В перспективе в городе будет локализована сборка велосипедов, добавил он.

Ранее столичный прокат "Велобайк" запустил в пилотном режиме сервис хранения и обслуживания велосипедов.



Москвичи могут сдать велосипед на склад сервиса до 30 апреля. Помещение находится в центре города, где всегда тепло, сухо и безопасно. Также при оформлении хранения специалисты в подарок проведут техническое обслуживание. Они проверят состояние транспортного средства, помоют его, смажут цепи и подкачают колеса.



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