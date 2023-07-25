"Жизнь в большом городе": Склифу – 100 лет

На территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского будет построен новый медицинский комплекс. Об этом на праздновании юбилея института заявил Сергей Собянин.

Как в настоящее время развивается крупнейший научно-практический центр столицы? Какие высокотехнологичные операции проводятся в его стенах? И как изменилась скорость оказания скорой помощи с открытием флагманского центра? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".