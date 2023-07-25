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"Жизнь в большом городе": Склифу – 100 лет

"Жизнь в большом городе": Склифу – 100 лет

Новости часа: на саммите Россия – Африка подпишут совместный план действий до 2026 года

Разработка столичных врачей вошла в топ-10 изобретений в медицине по версии Роспатента

Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Москвичам рассказали об обновлении НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ им Склифосовского

"Интервью": Сергей Петриков – о работе НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского

Собянин: на месте устаревших корпусов Склифа появится современный медицинский комплекс

На территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского будет построен новый медицинский комплекс. Об этом на праздновании юбилея института заявил Сергей Собянин.

Как в настоящее время развивается крупнейший научно-практический центр столицы? Какие высокотехнологичные операции проводятся в его стенах? И как изменилась скорость оказания скорой помощи с открытием флагманского центра? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
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