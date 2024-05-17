Всероссийские антитеррористические учения в школах и лагерях пройдут 20 мая

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Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников образовательных учреждений и лагерей проведут 20 мая, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"К проведению Всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить", – передает ТАСС его слова.

Ранее министр рассказал о выездных сборах, которые планируется проводить для учеников 8-х и 10-х классов в рамках нового школьного предмета "основы безопасности и защиты Родины".

Кравцов обратил внимание, что в учреждениях усиливается начальная военная подготовка. Учебный предмет начнут преподавать в российских школах с 1 сентября 2024 года, уточнил он.

