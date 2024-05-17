Экс-судья Шмидт заявил о намерении получить белорусское гражданство

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Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт сказал, что хотел бы получить белорусское гражданство с сохранением польского при наличии такой возможности в белорусском законодательстве. Об этом пишет ТАСС.

Шмидт отметил, что в ближайшее время планирует подать прошение о предоставлении ему убежища. Он уточнил, что пока консультировался с белорусскими юристами по этой теме "только в общих вопросах".

Бывший судья сказал, что международный ордер на его арест уже готовится. По его словам, он получил обвинение в шпионаже, указ об аресте уже есть.

Шмидт дополнил, что официально не получал никаких сообщений или уведомлений, хотя он открыт диалогу и доступен в социальных сетях. Бывший судья планирует добиваться своих прав на национальном и международном уровне.

В мае 2024 года Шмидт попросил у Белоруссии защиты. Причиной стало его несогласие с политикой польских властей в отношении Москвы и Минска. Шмидт считает, что Вашингтон и Лондон могут привести Польшу к войне.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. По данным СМИ, в основе расследования лежат положения УК, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Позднее Высший административный суд Польши освободил Шмидта от должностных обязанностей. Власть дала разрешение на привлечение бывшего судьи к уголовной ответственности, а также его задержание и заключение под стражу.