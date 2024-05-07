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Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил, что существует угроза официального втягивания Варшавы в конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

"Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники и так называемые инструкторы там давно есть", – подчеркнул он.

Также, как отметил судья, он не привозил в Белоруссию секретных документов, и в Минске от него этого не требовали. По мнению Шмидта, Польша может возбудить против него уголовное дело, по его словам, к этому уже готовятся. После возращения на родину он может попасть в тюрьму, продолжил Шмидт.

"Достаточно того, что у меня был доступ к секретным документам", – сказал он.

Шмидт обратился к Белоруссии с просьбой о защите, объяснив ее необходимость проявляемым им несогласием с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По его мнению, Вашингтон и Лондон могут привести государство к войне. Он также заявил, что оставил свою бывшую должность в Воеводском административном суде Варшавы.

Кроме того, судья рассказал о своих эмоциях во время нахождения в Польше. По его словам, он постоянно ощущал угрозу. Шмидт также уточнил, что расценивал эту опасность как направленную лично против него. Сославшись на некие сигналы из Польши, он заявил, что прокуратура страны работает над сбором связанных с его личностью материалов.

