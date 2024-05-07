Уехавший в Белоруссию варшавский судья рассказал, что чувствовал в Польше угрозу

Фото: телеграм-канал "Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт"

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт, который обратился к Белоруссии с просьбой о политическом убежище, рассказал о своих эмоциях во время нахождения в Польше. По его словам, он постоянно ощущал угрозу.

"Это (Белоруссия. – Прим. ред.) свободная страна. В Польше у меня не было такого ощущения. В Польше я чувствовал угрозу", – заявил судья, выступая в эфире "Соловьев.Live".

Шмидт также уточнил, что расценивал эту опасность как направленную лично против него. Сославшись на некие сигналы из Польши, он заявил, что прокуратура страны работает над сбором связанных с его личностью материалов, а его самого подозревают в шпионаже. По словам судьи, подобные инциденты происходят на постоянной основе.

В эфире он также рассказал, что работал над делами, которые были связаны с доступом к закрытой информации, охраной персональных данных, а также деятельностью польской полиции, армии, разведки и контрразведки. Шмидт отметил, что вынесенные им решения вызвали недовольство со стороны властей государства. Он подчеркнул, что в период исполнения обязанностей судьи постоянно оставался под угрозой предъявления каких-либо обвинений.

Шмидт обратился к Белоруссии с просьбой о защите, объяснив ее необходимость проявляемым им несогласием с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По его мнению, Вашингтон и Лондон могут привести государство к войне. Он также заявил, что оставил свою бывшую должность в Воеводском административном суде Варшавы.

