RMF FM: в Польше возбудили дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи

Фото: телеграм-канал "Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт"

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радио RMF FM.

По данным радиостанции, в основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Радио добавило, что спецслужбы Польши изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. Они пытаются установить, участвовал ли Шмидт в разжигании антиукраинских настроений за счет влиятельных псевдоболельщиков.

Также следствие выясняет, не связан ли судья с поляками, которые напали в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), отметили в сообщении.

Шмидт обратился к Белоруссии с просьбой о защите. Причиной стало его несогласие с политикой властей в отношении Москвы и Минска. По его мнению, Вашингтон и Лондон могут привести государство к войне. Он также заявил, что оставил свою бывшую должность в Воеводском административном суде Варшавы.

Кроме того, судья рассказал о своих эмоциях во время нахождения в Польше. По его словам, он постоянно ощущал угрозу. Шмидт также уточнил, что расценивал эту опасность как направленную лично против него. Сославшись на некие сигналы из Польши, он заявил, что прокуратура страны работает над сбором связанных с его личностью материалов.

