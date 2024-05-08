Польская прокуратура готовит иск о снятии иммунитета с судьи Шмидта

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Генпрокурор Польши Адам Боднар в ближайшее время сформирует заявление по вопросу снятия иммунитета с выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта и направит его в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прокурор, который ведет дело, интенсивно сотрудничает с Агентством внутренней безопасности, если речь идет о сборе всей возможной информации на тему пана Шмидта", – заявил он.

Боднар выразил также надежду на то, что процесс снятия иммунитета будет проходить как можно скорее. При этом сам Шмидт еще присутствует в списке судей на сайте Воеводского административного суда, в расписании также запланированы слушания по административным делам, в которых он должен принимать участие.

Шмидт обратился к Белоруссии с просьбой о защите. Причиной стало его несогласие с политикой властей в отношении Москвы и Минска. По его мнению, Вашингтон и Лондон могут привести государство к войне. Он также заявил, что оставил свою бывшую должность в Воеводском административном суде Варшавы.

Кроме того, судья рассказал о своих эмоциях во время нахождения в Польше. По его словам, он постоянно ощущал угрозу. Шмидт также уточнил, что расценивал эту опасность как направленную лично против него. Сославшись на некие сигналы из Польши, он заявил, что прокуратура страны работает над сбором связанных с его личностью материалов.

В связи с этим польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию Шмидта. По информации СМИ, в основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.

