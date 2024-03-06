Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Робот-хирург будет проводить операции по эндопротезированию суставов в 13-й городской больнице. О новой системе сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Технология позволяет точно устанавливать импланты и снижает риски осложнений. Компактное оборудование работает с искусственным интеллектом, самостоятельно составляет план операции на основании трехмерной модели, которую получают на компьютерной томографии. Операция получается малотравматичной и позволяет быстро вернуться к активной жизни.

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