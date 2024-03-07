График работы социальных учреждений Москвы изменится в праздники

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои Документы" Москвы

Социальные учреждения столицы перейдут на особый график с 8 по 10 марта. Однако большинство организаций и сервисов продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Прежний график работы сохранят центры московского долголетия, молочно-раздаточные пункты, ветеринарные клиники, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, МФЦ и ЗАГСы не будут принимать клиентов только 8 марта.

В материале уточнили, что взрослые поликлиники будут работать 8 и 10 марта с 09:00 до 16:00, 9 марта – с 09:00 до 18:00. В часы работы поликлиник будут открыты травматологические пункты и отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ при взрослых поликлиниках – с 09:00 до 18:00.

Между тем изменится график работы у обособленных аптек, дежурные аптечные пункты при поликлиниках ждут москвичей 8 и 10 марта с 09:00 до 16:00 и 9 марта с 09:00 до 18:00. Детские поликлиники будут работать 9 марта с 09:00 до 15:00, травматологические отделения в них – с 08:00 до 22:00. Медицинскую помощь на дому дети могут получить 8–10 марта с 09:00 до 15:00.

В обычном режиме продолжат свою работу круглосуточные травматологические пункты и центр телемедицины. График работы женских консультаций: 9 марта – с 09:00 до 18:00, 10 марта – с 09:00 до 16:00. В праздник 8 Марта с 09:00 до 16:00 будут открыты только женские консультации, у которых 10 и более участков.

Не изменится режим работы в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки, круглосуточно будут работать пункты обогрева для бездомных людей и мобильные бригады "Социальный патруль". В праздничные выходные москвичи смогут воспользоваться круглосуточной психологической помощью по номеру 051 (с городского телефона) и +7 (495) 051 (с мобильного), в онлайн-чате психологической поддержки на сайте.

Помимо этого, привычный график работы останется у единого центра поддержки участников СВО и их семей. Не будут в праздники работать центры занятости населения "Моя карьера", "Моя работа", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью.

Также у всех столичных дворцов бракосочетания 7 марта сокращенный рабочий день до 17:00. Торжественные церемонии бракосочетания в этот день пройдут на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". У дворцов бракосочетания выходной – 8 марта, в обычном режиме они начнут работать с 9 марта.

Читальные залы Главархива 7 марта работают с 09:30 до 15:30, с 8 по 10 марта они закрыты. С 11 марта все социальные учреждения Москвы возвращаются к своему обычному графику работы.

Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве 8 Марта. К примеру, на ВДНХ проведут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные женщинам и их влиянию на науку, искусство, историю и кинематограф.

Сергей Собянин отмечал, что парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта. Это коснется всех без исключения улиц. При этом 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Бесплатные экскурсии для женщин организуют в праздничные выходные в Музее кино