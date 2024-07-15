Собянин: под брендом "Сделано в Москве" представлено уже более 25 тыс товаров 

Участники проекта "Сделано в Москве" заработали 150 миллионов рублей за первое полугодие 2024 года, что на 36% больше, чем за весь 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Известно, что больше миллиона человек посетили сайт проекта, на котором представлено уже более 25 тысяч товаров. Кроме того, к проекту присоединились больше 5,5 тысячи предпринимателей.

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