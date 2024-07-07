Собянин принял решение о выделении субсидии на профобучение сотрудников компаний

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Собянин принял решение о выделении субсидии на обучение сотрудников по программам среднего или дополнительного профессионального образования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться высокотехнологичным и инновационным компаниям, которые работают в приоритетных для столицы сферах, включая информационные технологии, обрабатывающие производства, профессиональную, научную и техническую деятельность.

В число основных требований для субсидий войдут наличие российского гражданства и регистрации в Москве в качестве налогоплательщика, обучение в лицензированных образовательных учреждениях. После окончания обучения необходимо отработать в организации не менее одного года.

Величина субсидии составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, однако не более 120 тысяч рублей на одного сотрудника и до 10 миллионов рублей на одну организацию в расчете за календарный год.

Ранее город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей. Их обладателями станут разработчики IT-продуктов и промышленного оборудования, нацеленные на импортозамещение и создание высокотехнологичных решений. Собянин напомнил, что грант на приобретение оборудования предоставляется московским компаниям с 2022 года. Его максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей в год.

