Собянин: под брендом "Сделано в Москве" представлено уже более 25 тыс товаров

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

За первое полугодие 2024 года под брендом проекта "Сделано в Москве" собралось более 25 тысяч товаров столичных производителей. При этом сайт проекта посетили свыше миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, с начала текущего года участники программы заработали 150 миллионов рублей, что на 36% больше, чем за весь предыдущий год, подчеркнул мэр. Проект также поспособствовал увеличению в 1,5 раза количества городских мероприятий, на которых производители представили свою продукцию. В их число вошли Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе, уточнил Собянин.

Мэр отметил, что проект "Сделано в Москве" сотрудничает с крупнейшими российскими маркетплейсами, продвигая московскую одежду, косметику, товары для детей и для дома. К нему уже присоединились больше 5,5 тысячи предпринимателей.

Между тем на первый поток конкурса "Фабрика дизайна 3.0" было подано рекордное количество заявок – более 480 человек из 34 российских регионов. Больше всего заявок поступило от специалистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Республики Крым. Для конкурсантов подготовлено свыше 60 задач от 40 отечественных компаний. Дизайнеры будут разрабатывать оформление посуды и предметов интерьера, арт-объектов, учебных помещений и даже фасада дома.

Благодаря конкурсу специалисты могут заявить о себе на рынке, найти заказчиков и добавить кейсы в портфолио. Предприятия же, в свою очередь, смогут привлечь новых клиентов, расширить и улучшить ассортимент продукции и услуг, повысить уровень конкурентоспособности.