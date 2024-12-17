Дептранс Москвы напомнил пассажирам о функции заморозки "Тройки" в праздники

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиры московского транспорта могут заморозить карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" на время праздничных дней. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с момента запуска такой функции в сентябре прошлого года москвичи воспользовались ей более 9 тысяч раз.

Воспользоваться "заморозкой" можно 1 раз на 14 дней, при этом до конца действия билета должно оставаться не менее 30 дней. Если вовремя действия функции совершить поездку, то "заморозка" отменится. Продлить действие билета необходимо не позднее чем за 11 дней до конца его срока.

"Приостановка действия годового абонемента – это удобный и выгодный сервис, который мы запустили по просьбам москвичей. Неиспользованные дни прибавляются к общему сроку действия билета. Это особенно удобно в период длинных праздников", – добавил Ликсутов.

Между тем с 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость разовой поездки по биометрии составит 59 рублей, цена же билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля. При этом пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

