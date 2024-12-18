Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

ИИ-помощник появился в турсервисе Russpass. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, нейросеть в туристическом сервисе Russpass создает индивидуальные подборки для путешественников, основываясь на аналитических данных, предпочтениях пользователей и их ответах в анкетах.

Новая функция делает процесс планирования поездки более удобным и быстрым. ИИ-помощник посоветует гостиницы, культурные площадки, кафе, прогулочные маршруты и экскурсии.

Рекомендации можно найти в личном кабинете и ключевых разделах "Места и события", "Маршруты и экскурсии", "Рестораны и кафе", "Жилье", где есть фильтр "По моим интересам".

Система учитывает предпочтения пользователей сервиса, поэтому подборки для опытных путешественников формируются автоматически. Для недавно зарегистрированных в Russpass нужно отметить в анкете свои интересы и возраст.

За первое прохождение опроса пользователи получат бонусы, которые можно обменять на скидки на билеты в театр или на концерт, в сувенирных магазинах. Подборки будут улучшаться по мере того, как человек взаимодействует с сервисом.

Тем временем в Russpass можно составить маршрут по новогодней столице. Для этого следует зайти в тематический раздел "Новогодняя Москва", в котором размещены афиша мероприятий, информация об экскурсиях и детских программах. Понравившиеся локации нужно добавить в "Избранное", после чего система покажет пользователю созданный план маршрута.