12 декабря, 20:01

Общество
Эксперт Жемчугов: новый штамм оспы обезьян слабее ветрянки

"То, чего эксперты опасались": грозит ли РФ распространение нового штамма оспы обезьян

Британские ученые обнаружили новый штамм вируса оспы обезьян, сообщили СМИ. Означает ли это, что миру угрожает новая эпидемия и находится ли Россия под угрозой, разбиралась Москва 24.

Mpox

Фото: 123RF.com/vampy1

Британские ученые обнаружили новый штамм вируса mpox, известного как оспа обезьян.

По словам доцента медицины Университета Эмори доктора Богхумы Титанжи, вирусы данной группы обладают способностью к рекомбинации, что приводит к возникновению новых вариантов. При этом чем активнее распространяется mpox, тем больше у него возможностей адаптироваться и стать постоянным патогеном для человека.

Это именно то, чего эксперты в этой области опасались. Если вирус продолжит распространяться по миру без решительных мер для его остановки, могут быть серьезные последствия.
Богхума Титанжи
доцент медицины Университета Эмори

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), новый штамм выявили у человека, который прибыл из Азии. С помощью лабораторных исследований получилось подтвердить, что вирус рекомбинированный, то есть содержит генетический материал двух разных циркулирующих в мире групп mpox.

Причин для паники нет

Фото: ТАСС/EPA/MOISE KASEREKA

Заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Георгий Сапронов напомнил, что "шествие" натуральной оспы в России прекратилось еще в прошлом столетии – вакцинация от заболевания закончилась в 1980 году.

По его словам, сейчас вирус находится в изоляции и хранится под контролем только в двух лабораториях мира – Центрах по контролю и профилактике заболеваний США и Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в России.

"Но в природе продолжают циркулировать низкородственные вирусы этого заболевания, одни из которых и вызывают обезьянью оспу. То, что они переходят на человека, а также образуют новые варианты, – для ученых не новость", – отметил эксперт.

Причин для паники нет. Штамм рекомбинантный, он не является высокозаразным и не получает какого-то эпидемического распространения.
Георгий Сапронов
заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы управления делами президента РФ

При этом заболевание происходит при очень тесном контакте с зараженным, особенно в период, когда на его коже появляются так называемые везикулы – пузырьки, пояснил врач.

Однако болезнь, как правило, протекает достаточно легко: сначала появляются температура с ознобом, недомогание. Примерно через пять дней – сыпь на лице, чуть позже и на других частях тела, а через одну-две недели все проходит само собой, отметил Сапронов.

"В целом опасности какого-то распространения этого заболевания в России нет. Во-первых, от оспы обезьян прекрасно защищает прививка, которую имеет старшее поколение жителей нашей страны. Во-вторых, чтобы вирус распространился, он должен быть высокозаразным", – подчеркнул специалист.

Также врач напомнил, что данная оспа находится в основном в Центральной Африке и только потому, что люди сейчас активно путешествуют, возможны ее эпизодические появления на территории Европы.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил в беседе с Москвой 24, что все вирусы стараются приспособиться к изменениям окружающей среды, что является причиной созданиях новых вариантов.

Поэтому нет ничего особенного в том, что появился новый штамм обезьяньей оспы. Он не стал опаснее и не был таким изначально – вызываемое им заболевание слабее ветрянки.
Владислав Жемчугов
врач-иммунолог

Лечение у вышеупомянутых болезней тоже очень похоже. Необходимо снижать температуру, обрабатывать сыпь на коже и соблюдать активный питьевой режим, отметил врач.

При этом, даже если вирус вдруг начнет распространяться по планете, его можно будет быстро остановить. По словам эксперта, вакцина от натуральной оспы, хорошо защищающая от ее различных вариантов, существует, заключил эксперт.

Трошина Любовь

обществоистории

