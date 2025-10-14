Эрдоган заявил, что Трамп будет наблюдателем за режимом прекращения огня в Газе

Фото: whitehouse.gov

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп будет главным наблюдателем за реализацией режима прекращения огня в Газе. Он выразил надежду, что боевые действия в анклаве прекратились.

"Трамп будет главным наблюдателем в этом вопросе. Он сам заявлял об этом на наших с ним встречах. А когда мы общались на ногах, он предложил поддерживать телефонные контакты и не пренебрегать телефонной дипломатией", – передает слова главы Турции ТАСС.

Он также уточнил, что турецко-американские переговоры продолжатся на всех уровнях. Установленную с Трампом дипломатию она назвал крайне важной.

"Рассчитываем продолжить ее и сделаем все необходимое для установления атмосферы мира. Все страны, собравшиеся в Египте, станут гарантами этой атмосферы мира", – подчеркнул турецкий лидер.

При этом Эрдоган подчеркнул, что неверно было бы рассматривать достигнутые Израилем и радикальным движением ХАМАС договоренности как документ, решающий палестинский вопрос.

По его мнению, единственным выходом из ситуации является создание независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Турция будет "решительно добиваться этой цели", подчеркнул глава государства.

"Мы должны гарантировать, что израильское правительство сдержит свои обещания, поскольку репутация израильской стороны в этом вопросе крайне неудовлетворительна. Я уверен, что те, кто оказывает влияние на Израиль, особенно США, продолжат делать все необходимое", – добавил Эрдоган.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта в ночь на 9 октября. Позже ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников.

На "саммите мира" Трамп, Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Данную сделку лидер США назвал самой крупной и сложной.