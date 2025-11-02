Посол России обсудил с главой МИД Израиля двустороннее сотрудничество

Фото: depositphotos/dnaveh

Посол России в Израиле Анатолий Викторов провел встречу с главой израильского МИД Гидеоном Сааром. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также темы региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба российского посольства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете начала реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа", – рассказали в посольстве.

Также во время беседы стороны уделили особое внимание кризису на Украине. В представительстве отметили, что были затронуты вопросы обеспечения законных прав России на некоторые объекты недвижимости в Святой земле.

"Констатирована общность подходов двух стран к сохранению исторической правды о Второй мировой войне и решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом", – отметили в посольстве.

В публикации подчеркивается, что также была подтверждена готовность к продолжению политического диалога и поддержанию конструктивного характера российско-израильского сотрудничества.

