Иран получил послание о возобновлении диалога по ядерной программе

Фото: 123RF.com/iplakhov

МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении диалога по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани, сообщает агентство SNN.

При этом она не назвала страну, которая отправила послание, однако уточнила, что о деталях этого предложения будет объявлено позже.

Между тем Иран намерен заново отстроить ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля, указал президент исламском республики Масуд Пезешкиан.

"Научное (знание хранится – Прим. ред.) в сознании наших ученых, (поэтому – Прим. ред.) уничтожив здания (ядерных объектов – Прим. ред.) и заводы, (США – Прим. ред.) не создадут (Тегерану – Прим. ред.) проблем. Мы вновь отстроим (эти здания, и их возможности будут – Прим. ред.) больше", – передает слова иранского лидера телеграм-канал его администрации.

Ранее делегация "Росатома" посетила с рабочим визитом Тегеран, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном. Стороны рассмотрели различные вопросы, касающиеся ядерной энергетики, в том числе развитие партнерства в области реакторов малой мощности и строительства энергетических реакторов мощностью 1 250 мегаватт.