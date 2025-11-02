График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:14

Политика

Иран получил послание о возобновлении диалога по ядерной программе

Фото: 123RF.com/iplakhov

МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении диалога по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани, сообщает агентство SNN.

При этом она не назвала страну, которая отправила послание, однако уточнила, что о деталях этого предложения будет объявлено позже.

Между тем Иран намерен заново отстроить ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля, указал президент исламском республики Масуд Пезешкиан.

"Научное (знание хранится – Прим. ред.) в сознании наших ученых, (поэтому – Прим. ред.) уничтожив здания (ядерных объектов – Прим. ред.) и заводы, (США – Прим. ред.) не создадут (Тегерану – Прим. ред.) проблем. Мы вновь отстроим (эти здания, и их возможности будут – Прим. ред.) больше", – передает слова иранского лидера телеграм-канал его администрации.

Ранее делегация "Росатома" посетила с рабочим визитом Тегеран, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном. Стороны рассмотрели различные вопросы, касающиеся ядерной энергетики, в том числе развитие партнерства в области реакторов малой мощности и строительства энергетических реакторов мощностью 1 250 мегаватт.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика