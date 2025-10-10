Путин заявил о поддержке стремления граждан Таджикистана учиться в вузах РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия будет поддерживать стремление молодых людей из Таджикистана учиться в российских вузах, заявил Владимир Путин по итогам своего визита в страну.

"Мы, безусловно, будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые здесь (в Таджикистане. – Прим. ред.) развернули свою деятельность", – отметил глава государства.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подчеркивал недопустимость лишения детей мигрантов возможности посещать школы.

По его мнению, необходимо разработать механизмы обучения детей мигрантов русскому языку либо в стране происхождения, либо в исключительных случаях – уже в России. Также Фадеев отметил, что в СПЧ ведется активная работа над тем, чтобы все ребята получили образование.

