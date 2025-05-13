Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей

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Правовые основания для включения в процесс аккредитации иностранных медицинских специалистов проверки их уровня владения русским языком и коммуникативных способностей отсутствуют, заявил Минздрав РФ в ответе на обращение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее депутат рассказал, что в ГД планируют рассмотреть вопрос о введении обязательного тестирования для иностранных медработников на знание русского языка. По словам Леонова, сотрудников, не владеющих языком, необходимо отсеивать на этапе трудоустройства, а после обучать за их счет.

В ответ на обращение замглавы ведомства Татьяна Семенова заявила, что правовых оснований также нет для мониторинга иностранных врачей на знание языка со стороны медорганизаций.

В соответствии с законодательством, иностранные граждане должны подтвердить владение русским языком, а также знание истории России и основ российского законодательства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента, указано в документе. При подтверждении знаний иностранному гражданину выдается сертификат.

В министерстве подчеркнули, что специалисты, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в зарубежных учебных заведениях, могут заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью в РФ при условии, что их квалификация и образование будут признаны в установленном порядке.

Кроме того, они должны пройти процедуру аккредитации специалиста. Она проходит на русском языке и включает в себя тестирование, оценку практических умений в смоделированных ситуациях и решение практических задач. Также требуется пройти предварительный этап аккредитации.

Относительно необходимости организации дополнительных курсов изучения языка ведомство отметило, что по пункту 5 части 1 статьи 16 ФЗ ("Об основах охраны здоровья граждан в РФ") организация оказания жителям российских субъектов медико-санитарной помощи, специализированной, медицинской, скорой и паллиативной помощи относится к полномочиям субъектов РФ.

Вместе с тем в министерстве обратили внимание, что одним из ключевых обязательств региона является организация работы по регулированию вопросов здравоохранения. Это включает в себя обеспечение доступности и качественной медпомощи, сохранение и укрепление здоровья, а также создание условий для ведения здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью.

Ранее депутаты предложили лишить иностранцев, работающих в России, права на получение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента. По словам авторов инициативы, законопроект позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем россиян.