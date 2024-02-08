08 февраля, 16:45Культура
Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" рассказал, как город помогает театру
Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Алексей Франдетти рассказал, как город помогает реализовывать большие постановки. Так, одна из главных премьер этого сезона – музыкальная постановка "Маяковский" – состоялась именно благодаря поддержке департамента культуры столицы.
По словам Франдетти, без господдержки создание больших спектаклей было бы невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.