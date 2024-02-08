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08 февраля, 16:45

Культура

Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" рассказал, как город помогает театру

Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" рассказал, как город помогает театру

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Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Алексей Франдетти рассказал, как город помогает реализовывать большие постановки. Так, одна из главных премьер этого сезона – музыкальная постановка "Маяковский" – состоялась именно благодаря поддержке департамента культуры столицы.

По словам Франдетти, без господдержки создание больших спектаклей было бы невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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