"Звезды советского экрана": Александр Панкратов-Черный

В октябре 1987 года у киосков "Союзпечать" выстраивались очереди за свежим номером журнала "Советский экран". Покупателями были в основном женщины. Почему возник такой ажиотаж среди представительниц прекрасного пола, становится понятно после одного взгляда на обложку – с нее улыбался один самых обаятельных актеров страны Александр Панкратов-Черный.

Зачем Панкратов-Черный заставил побриться наголо Андрона Кончаловского? Как актер едва не сгорел заживо во время съемок "Сибириады"? И к какой актрисе он пришел знакомиться без штанов? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".