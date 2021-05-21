Умер Герой России Тайгиб Толбоев

Фото: официальный сайт Главы Республики Дагестан

Умер Герой России, военный летчик-испытатель Тайгиб Толбоев.

Как сообщается на сайте главы Дагестана, Толбоев скончался 20 мая в возрасте 64 лет.

"Ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович <...>. Он был настоящим патриотом своей Родины", – подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что за время службы Толбоев испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов на полигонах, а также участвовал в боевых действиях.

"На переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что Толбоев занимался вывозом из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуацией мирных жителей, доставкой подкреплений и грузов, а также перевозкой командования войсковой группировки. Кроме того, он выполнил десятки боевых вылетов.

Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района Дагестана. С 1985 года служил в Центре подготовки летчиков-испытателей. За более 30 лет службы в Улан-Удэнском авиационном заводе он испытал свыше 50 самолетов и вертолетов, а также участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Толбоев имел почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации" и "Народный герой Дагестана". В 2007 году полковник был удостоен звания Героя Российской Федерации.