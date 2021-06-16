Москва онлайн покажет презентацию романа "Жук Золотой" на фестивале "Красная площадь"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" журналист, писатель и главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов презентует свой роман "Жук Золотой".

Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем будут представлены тысячи новых художественных, детских и нон-фикшн книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы.

В этом году на фестивале чествуют классиков русской литературы — Федора Достоевского и Николая Некрасова.

Смотрите трансляцию 17 июня в 20:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.