Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженная артистка России, актриса и вдова актера Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке.

"Нина Сергеевна Шацкая скончалась. Выражаем соболезнования родным и близким", – сказали в театре.

Там добавили, что о дате и месте прощания и похорон сообщат отдельно.

Нина Шацкая родилась в 1940 году. Выпускница ГИТИСа. За карьеру исполнила множество ролей в Театре на Таганке, театре "Содружество актеров Таганки" и в "Школе современной пьесы", а также в кино. Широкую известность Шацкая получила после картин "Коллеги" (1962) и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964).