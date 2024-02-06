Режиссер Кэмерон завершил работу над сценарием пятой части "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Режиссер Джеймс Кэмерон и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма киновселенной "Аватар". Об этом он рассказал в интервью журналу People.

По его словам, у него есть идеи для шестого и седьмого фильмов. При этом Кэмерон признал, что, вероятно, "передаст эстафету" к этому моменту.

Режиссер также высказался по поводу будущего "Аватара" как франшизы по примеру "Звездных войн" и "Звездного пути", отметив, что "Аватар" – молодая вселенная с двумя фильмами на полпути к третьему. Для оказания такого влияния на культуру в течение долгого времени необходимо вложить в это всю энергию и душу, уверен он.

Кэмерон подчеркнул, что продолжает с командой работу над новыми фильмами серии, потому что хочет привнести в научно-фантастический жанр в кино красоту и позитивный посыл. Большинство фильмов в этом жанре, по его мнению, являются антиутопиями.

Ранее режиссер сообщал, что третья часть "Аватара" появится на экранах в промежутке между декабрем 2024 года и декабрем 2025 года. "Аватар-4" выйдет в кинотеатрах в декабре 2029 года, а "Аватар-5" – в декабре 2031 года, уточнил он.

Между тем картина "Аватар: Путь воды" вошла в число самых просматриваемых фильмов во время перелета в 2023 году. По данным аналитиков, в самолетах пассажиры также часто смотрели "Билет в рай" и "Топ Ган: Мэверик".

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