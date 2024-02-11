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11 февраля, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Эрнст Романов

"Раскрывая тайны звезд": Эрнст Романов

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Много лет Эрнст Романов живет и работает в Петербурге. Он выглядит как коренной петербуржский интеллигент: прямая спина, неторопливость движений, элегантность.

Прежде чем попасть в Ленинград, Эрнст Романов совершил большое путешествие по Советскому Союзу: вырос на Урале, учился в Москве, играл в театрах Ростова-на-Дону и Рязани, был звездой эстонской и латвийской сцен.

За более чем 50 лет Эрнст Романов так и не почувствовал себя своим в Петербурге. Не были ему родными и другие города, в которых артисту пришлось провести долгие годы, – кроме одного, по которому он до сих пор иногда тоскует.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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