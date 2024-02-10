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10 февраля, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": никто, кроме тебя

"Раскрывая тайны звезд": никто, кроме тебя

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Встретившись однажды, они больше никогда не расставались и разлучить их не было под силу даже смерти. Потеряв свою вторую половину, они больше не смоли найти замену тем, кого полюбили когда-то навсегда, потому что никого другого рядом с собой они даже не могли себе представить.

Считается, что в актерской среде верности и настоящим чувствам места нет. Однако, как показывает жизнь, встречаются и среди них те, для кого любить – значит принадлежать своей второй половине всем сердцем и навсегда.

Какую клятву дал своим детям Виктор Мережко? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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