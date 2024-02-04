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04 февраля, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Вадим Андреев

"Раскрывая тайны звезд": Вадим Андреев

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Вадим Андреев на радость зрителям уже много лет не сходит с экранов телевизоров. Его многочисленные персонажи в погонах – самые любимые и душевные. Даже когда он играет отъявленных мерзавцев, от него невозможно отвести взгляд.

Артист стал узнаваемым в нулевые, когда зрители запоем смотрели такие сериалы, как "Кармелита" и "Кадетство". Однако еще в 80-е Андреев был суперзвездой советского кинематографа. Но между двумя оглушительными успехами у актера были годы абсолютного забвения.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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