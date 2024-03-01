"Звезды советского экрана": песни из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Февраль 1987 года. На главном развороте журнала "Советский экран" фотография Владимира Высоцкого, а рядом – кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Эту картину зрители обожали и знали практически наизусть. Реплики Глеба Жеглова уже давно разлетелись на цитаты, люди использовали эти фразы по поводу и без повода: в повседневной речи и в анекдотах.

Обычно в фильмах, где снимался Высоцкий, звучали его песни. "Место встречи изменить нельзя" стал исключением из этого правила, лишь в одном эпизоде актер подошел к фортепиано.

Какая фраза Станислава Говорухина о внешности Натальи Крачковской заставила ее тут же примчаться на съемочную площадку "Место встречи изменить нельзя"? Кому посвящена песня "Лиловый негр"? Почему в картине не прозвучало ни одной из песен Владимира Высоцкого? И чем его обидел режиссер Станислав Говорухин? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".