Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 14:00

Культура

"Звезды советского экрана": песни из фильма "Место встречи изменить нельзя"

"Звезды советского экрана": песни из фильма "Место встречи изменить нельзя"

"Это Москва. Люди": Катя Бочавар

Московская неделя моды пройдет в "Манеже" и на ВДНХ

Выставку "Куплю гараж" в Музее Москвы посетили 20 тысяч человек

Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

Премьера спектакля "Волки и овцы" Театра на Малой Ордынке состоится 1 марта

В "Зарядье" отмечают день рождения концертного органа

"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах в начале марта

"Сити": пять фильмов, вышедших в прокат в России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 29 февраля

Февраль 1987 года. На главном развороте журнала "Советский экран" фотография Владимира Высоцкого, а рядом – кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Эту картину зрители обожали и знали практически наизусть. Реплики Глеба Жеглова уже давно разлетелись на цитаты, люди использовали эти фразы по поводу и без повода: в повседневной речи и в анекдотах.

Обычно в фильмах, где снимался Высоцкий, звучали его песни. "Место встречи изменить нельзя" стал исключением из этого правила, лишь в одном эпизоде актер подошел к фортепиано.

Какая фраза Станислава Говорухина о внешности Натальи Крачковской заставила ее тут же примчаться на съемочную площадку "Место встречи изменить нельзя"? Кому посвящена песня "Лиловый негр"? Почему в картине не прозвучало ни одной из песен Владимира Высоцкого? И чем его обидел режиссер Станислав Говорухин? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика