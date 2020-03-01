Пианист Мацуев оценил важность появления органа в "Зарядье"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев отметил важность появления органа в зале "Зарядье" для культуры в стране и приобщения молодежи к классической музыке.
"Зарядье" – прекрасный современный зал с потрясающей акустикой. Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодежи... Теперь в "Зарядье" есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодежи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны", – цитирует его Агентство "Москва".
Чем больше в стране открывается концертных залов и строится таких инструментов, тем лучше для всех, подчеркнул пианист.
Клавишно-духовой концертный орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen специально для "Зарядья". Он создавался на протяжении двух лет. Фасадные трубы инструмента повторяют волнообразный рисунок, являющийся важнейшим элементом дизайна Большого зала.
Конструкция нового органа включает в себя более 5,8 тысячи труб. Инструмент занимает 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов. Общий вес органа – 41 тонна.
Открытие началось в полночь 29 февраля. Все следующие 24 часа зрители Большого зала смогут участвовать в "Посвящении" самого большого органа Москвы. В течение суток ведущие органисты мира будут демонстрировать публике звучание инструмента.
Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда. Ожидается, что это будет самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мировой истории.
В "Зарядье" проходит церемония инаугурации органа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: