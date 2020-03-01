Пианист Мацуев оценил важность появления органа в "Зарядье"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев отметил важность появления органа в зале "Зарядье" для культуры в стране и приобщения молодежи к классической музыке.

"Зарядье" – прекрасный современный зал с потрясающей акустикой. Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодежи... Теперь в "Зарядье" есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодежи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны", – цитирует его Агентство "Москва".

Чем больше в стране открывается концертных залов и строится таких инструментов, тем лучше для всех, подчеркнул пианист.

Клавишно-духовой концертный орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen специально для "Зарядья". Он создавался на протяжении двух лет. Фасадные трубы инструмента повторяют волнообразный рисунок, являющийся важнейшим элементом дизайна Большого зала.

Конструкция нового органа включает в себя более 5,8 тысячи труб. Инструмент занимает 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов. Общий вес органа – 41 тонна.

Открытие началось в полночь 29 февраля. Все следующие 24 часа зрители Большого зала смогут участвовать в "Посвящении" самого большого органа Москвы. В течение суток ведущие органисты мира будут демонстрировать публике звучание инструмента.

Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда. Ожидается, что это будет самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мировой истории.