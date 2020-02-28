Собянин рассказал о завершении создания самого большого органа Москвы в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о завершении создания самого большого музыкального инструмента Москвы. Об этом мэр сообщил в ходе осмотра итогов выполненных работ по установке и интонировке большого концертного органа в "Зарядье".

Во время посещения Собянин отметил, что в субботу, 29 февраля, в Москве пройдет два грандиозных события.

"Завтра в Москве два грандиозных события: это открытие "Острова мечты", а здесь открывается музыкальная мечта – создание уникального даже не для Москвы, а для мировой музыкальной общественности, – создание органа, большого органа", – заявил Собянин.

По словам мэра, стояла задача как можно быстрее запустить орган в Московском концертном зале.

"Я в свое время ставил задачи перед коллегами, перед строителями как можно быстрее запустить орган в "Зарядье", так как он, естественно, был очень ожидаемым", – заявил Собянин, добавив, что в процессе подготовки документаций, консультаций со специалистами поняли, что быстро такие проекты делать "невозможно и нельзя".

Мэр добавил, что концертный зал "Зарядье" соответствует концертным залам мирового уровня. Кроме того, Собянин выразил слова благодарности директору органостроительной компании Mühleisen Партику Арманд и главному органисту и хранителю нового органа Ладе Лабзиной.

"Хотел выразить вам, господин Арманд, огромную благодарность за создание этого уникального инструмента. Лада Владимировна, я благодарю вас за то, что вы согласились стать главным хранителем этого органа и управлять таким огромным, сложным, технологическим оборудованием", – заключил Собянин.

Клавишно-духовой концертный орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen специально для МКЗ "Зарядье". Фасадные трубы инструмента повторяют волнообразный рисунок, являющийся важнейшим элементом дизайна Большого зала.

Орган "Зарядья" – самый большой инструмент Москвы и один из крупнейших органов в Европе (85 регистров). Его общий вес – 41 тонна. Инструмент занимает 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов. Фасадная сторона включает 135 труб весом более 3 тонн, всего их более 5,8 тысячи.

Весной в "Зарядье" выступит органист Кэмерон Карпентер, чей сольный альбом был номинирован на премию "Грэмми". Концерт состоится 15 апреля.

Репертуар артиста сочетает в себе классику и современные композиции. Он также играет произведения, предназначенные для других музыкальных инструментов, и импровизации в стилях фолк, джаз, соул, диско и поп.

В распоряжении Карпентера – единственный в мире личный концертный орган. Он состоит из шестиклавиатурной консоли, 52-канальной акустической системы, масштабируемой под размер любого зала, и прибора для управления.