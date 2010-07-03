Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 23 млн человек

09:27
09:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В понедельник, 9 сентября, исполнилось два года с момента открытия парка "Зарядье". Одну из главных городских достопримечательностей и символ современной Москвы посетили 23 миллиона москвичей и гостей столицы, говорится на сайте mos.ru.
Парк на месте снесенной гостиницы "Россия" открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей.
Общая площадь парка – 130 тысяч квадратных метров.
Растительность парка отражает разнообразие флоры четырех климатических зон России: леса, тундры, степи и заливных лугов. Для этого здесь было высажено 600 деревьев и восемь тысяч кустарников. В июне 2017 года в парке установили карельские валуны со мхом. В каждой зоне с помощью особых технологий поддерживается отдельный микроклимат.
На набережной Москвы-реки появился причал для прогулочных судов с прямым выходом к парку через подземный тоннель, смотровая площадка "парящий мост" и настоящая ледяная пещера, где даже летом поддерживается зимняя температура.
В пешеходном тоннеле разместился музей, где экспонируются археологические находки, обнаруженные при создании парка. С набережной открывается вид на церкви и застройку улицы Варварка, Кремль и Красную площадь. Парк соединяет пешеходные и туристические маршруты столицы – от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.
На территории "Зарядья" находится медиацентр, в котором расположены несколько информационных киосков, флагманский туристический информационный центр, выставочный зал, кинозал, магазины подарков и сувениров. Вход на территорию парка бесплатный и круглосуточный.
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