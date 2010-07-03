Зал "Зарядье" откроет второй концертный сезон 7 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что второй концертный сезон в зале "Зарядье" откроется 7 сентября. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Поскольку зал был новый, в прошлом году открывался впервые, это накладывало отпечаток на интенсивность работы, надо было убедить наших мировых знаменитостей, музыкантов, что здесь все как надо. Все они уже оценили прекрасные возможности этой площадки", – отметил Кибовский.
Вместе с тем директор концертного зала Ольга Жукова рассказала, что за первый сезон провели 307 концертов, а в новом программа будет еще обширнее, при этом уже запланировано более 100 прямых трансляций с мероприятий. По словам Жуковой, процесс покупки билетов облегчит специальное мобильное приложение, где в личном кабинете можно будет сохранять чеки. Также директор добавила, что продолжится практика проведения экскурсий.
На одной из них можно будет увидеть орган большого зала. Инструмент уже смонтирован, сейчас продолжается процесс интонировки – он займет около полугода: каждую трубу отстраивают по тембру и звуку. Инаугурация органа запланирована на 29 февраля 2020 года. Он имеет 85 регистров, 5737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов и мобильную консоль с четырьмя мануалами. Первые работы по установке провели перед открытием первого концертного сезона в 2018 году, в начале июля 2019-го состоялась финальная монтировка.
Имя органу предлагается выбрать путем голосования среди москвичей. "Как корабль назовешь, так он и поплывет. Может, проведем опрос на "Активном гражданине" или в соцсетях", - сказала гендиректор концертного зала Ольга Жукова. По ее словам, первыми за орган сядут французские музыканты.
Кроме того, рассказала Жукова, в концертном зале может выступить испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго. Это произойдет весной 2020 года. "Но петь он не будет, только дирижировать", - уточнила Жукова.
Ранее стало известно, что праздничная программа по случаю Дня знаний пройдет в парке "Зарядье" 1 сентября с 12:00 до 17:00. В холле "Заповедного посольства" откроют зону с настольными играми, а в медиакомплексе "Машина времени" устроят показы фильма об истории города. При этом на большом лугу проведут мастер-классы по росписи маек и оригами, а для юных художников неподалеку подготовят пленэры. Кроме того, в лаборатории "Заповедного посольства" и во флорариуме будут доступны научные программы, экскурсии и викторины для детей старше шести лет.
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