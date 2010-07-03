Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в "Зарядье"

Зверев Дмитрий "Дождливый вечер на Садовом кольце"

В преддверии Всемирного дня фотографии в парке "Зарядье" состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии "Планета Москва". Здесь же, в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене, открыли выставку работ финалистов, которые были отобраны членами жюри из 3579 присланных на конкурс работ. Экспозиция открыта до 1 сентября.

"Выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями – все это создает образ современной комфортной городской среды. Все элементы экспозиции гармонично вписаны в городской ландшафт парка "Зарядье", – отметил замруководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев.

Прием заявок для участия в конкурсе начался ранней весной и завершился 21 июля. В результате на конкурс поступили заявки от 536 фотографов.

По словам Дегтярева, визитной карточкой конкурса остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки Москвы. Участники в этом году были в числе первых, кто посетили новую смотровую площадку на крыше БСА "Лужники", провели съемку на объектах партнера "Галс-Девелопмент", побывали в бизнес-центре "Даниловский форт", ЖК "Достояние" и "Искра-Парк". Для участников также были организованы мастер-класс и экскурсия от информационных партнеров – газеты "Вечерняя Москва" и агентства ТАСС.

Артамонов Александр "МГУ туманным утром"

В ходе торжественного мероприятия от жюри и партнеров фотоконкурса памятные призы и дипломы вручили 33 фотографам.

Помимо награждения победителей, в "Зарядье" представили новое приложение с функцией дополненной реальности. "Здесь мы впервые представляем уникальное приложение дополненной реальности "AR Планета Москва", разработанное специально для мероприятия, – отметил Сергей Дегтярев. – Скачав его в AppStore или GooglePlay и наведя смартфон на изображение, реальность дополняется виртуальной трехмерной информацией. Можно сфотографироваться через приложение и тут же сделать пост в соцсетях: Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте".

Победителей голосования в проекте "Активный гражданин" наградил руководитель ГКУ Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко: "В этом году участники проекта "Активный гражданин" голосовали и выбирали победителей в номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители!", приуроченной к празднованию 25-летия Фонда ветеранов-строителей Москвы". По его словам, из всех заявок в шорт-лист рубрики по решению профжюри попала 21 работа, а в самом голосовании приняли участие 120 тысяч активных граждан, которые выбрали три лучших фотографии:

Дмитрий Зверев, "Портрет метростроевца. На строительстве станции "Савеловская" (43 968 голосов);

Феоктистова Наталья, "Три богатыря" (37 755 голосов);

Климакова Елена, "С. В. Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ" (28 521 голос).

Дмитрий Зверев, "Портрет метростроевца. На строительстве станции "Савеловская"

Одновременно с голосованием на "Активном гражданине" проходило и "народное голосование" на официальной странице департамента градостроительной политики в фейсбуке. Здесь были представлены 200 фотографий полуфиналистов, которые также были отобраны жюри из общего количества заявленных работ.

Победителями в номинации "Народный выбор" в фейсбуке стали:

Ашот Григорян, "Крылатые качели" (262 "голосов);

Татьяна Белякова, "Кубинский бриллиант" (210 "голосов);

Николай Портнов, "Фонтан у метро ЦСКА" (195 "голосов).

В целом "Планета Москва" проводится в пяти номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса", "Строители в лицах. Ветераны – строители".

Помимо онлайн-голосований, работы оцениваются членами жюри. В этом году его состав представлен самыми авторитетными творческими объединениями страны: эксперты из Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, музея "Московский дом фотографии", МГХПА им. С.Г. Строганова и не только.

По решению жюри, победителями в каждой из пяти номинаций стали:

Номинация 1. "Москва и москвичи. Комфортный город"



Терентьев Алексей, "Препятствие"

1 место: Терентьев Алексей, "Препятствие";

2 место: Белавин Андрей, "Летний вечер";

3 место: Воробьев Илья, "Прыжок сквозь время".

"Городской пейзаж"

Конев Сергей, "Крутицкое и его лужа"

1 место: Конев Сергей, "Крутицкое и его лужа";

2 место: Яков Куницкий, "Москва глазами петербуржца Дворы Москвы";

3 место: Денис Меняк, "Котельническая набережная".

"Архитектура Москвы. Связь времен"

Нина Богатырева, "Диагональ"

1 место: Нина Богатырева, "Диагональ";

2 место: Игорь Горшков, "Новолуние между башнями Москва-Сити";

3 место: Александр Артамонов, "МГУ туманным утром".

"Динамика мегаполиса"

Татьяна Белякова, "Кубинский бриллиант"

1 место: Татьяна Белякова, "Кубинский бриллиант";

2 место: Эрик Конджария, "Тульская";

3 место: Кирилл Зыков, "Мотофристайл на Воробьевых горах".

"Строители в лицах. Ветераны – строители"

Елена Климакова, "Серафим Васильевич Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ, ветеран Великой Отечественной войны"

1 место: Елена Климакова, "Серафим Васильевич Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ, ветеран Великой Отечественной войны";

2 место: Светлана Колоскова, "Виталий Гуцу с картой на станции метро "Беломорская";

3 место: Антон Гердо, "Слесарь-монтажник Николай Тимонин. Строительство станции "Савеловская" (БКЛ)".

Номинация 2.Номинация 3.Номинация 4.Номинация 5.После завершения работы фотовыставки в "Зарядье" фотографии финалистов конкурса можно будет увидеть в "Доме на Брестской". А работы победителей осенью будут экспонироваться в здании мэрии на Тверской улице.