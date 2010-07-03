Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в "Зарядье"

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Зверев Дмитрий "Дождливый вечер на Садовом кольце"
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке "Зарядье" состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии "Планета Москва". Здесь же, в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене, открыли выставку работ финалистов, которые были отобраны членами жюри из 3579 присланных на конкурс работ. Экспозиция открыта до 1 сентября.
"Выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями – все это создает образ современной комфортной городской среды. Все элементы экспозиции гармонично вписаны в городской ландшафт парка "Зарядье", – отметил замруководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев.
Прием заявок для участия в конкурсе начался ранней весной и завершился 21 июля. В результате на конкурс поступили заявки от 536 фотографов.
По словам Дегтярева, визитной карточкой конкурса остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки Москвы. Участники в этом году были в числе первых, кто посетили новую смотровую площадку на крыше БСА "Лужники", провели съемку на объектах партнера "Галс-Девелопмент", побывали в бизнес-центре "Даниловский форт", ЖК "Достояние" и "Искра-Парк". Для участников также были организованы мастер-класс и экскурсия от информационных партнеров – газеты "Вечерняя Москва" и агентства ТАСС.
В ходе торжественного мероприятия от жюри и партнеров фотоконкурса памятные призы и дипломы вручили 33 фотографам.
Победителей голосования в проекте "Активный гражданин" наградил руководитель ГКУ Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко: "В этом году участники проекта "Активный гражданин" голосовали и выбирали победителей в номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители!", приуроченной к празднованию 25-летия Фонда ветеранов-строителей Москвы". По его словам, из всех заявок в шорт-лист рубрики по решению профжюри попала 21 работа, а в самом голосовании приняли участие 120 тысяч активных граждан, которые выбрали три лучших фотографии:
Одновременно с голосованием на "Активном гражданине" проходило и "народное голосование" на официальной странице департамента градостроительной политики в фейсбуке. Здесь были представлены 200 фотографий полуфиналистов, которые также были отобраны жюри из общего количества заявленных работ.
Победителями в номинации "Народный выбор" в фейсбуке стали:
Помимо онлайн-голосований, работы оцениваются членами жюри. В этом году его состав представлен самыми авторитетными творческими объединениями страны: эксперты из Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, музея "Московский дом фотографии", МГХПА им. С.Г. Строганова и не только.
По решению жюри, победителями в каждой из пяти номинаций стали:
Номинация 1. "Москва и москвичи. Комфортный город"
Елена Климакова, "Серафим Васильевич Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ, ветеран Великой Отечественной войны"
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