Инаугурация самого большого органа проходит в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Инаугурация самого большого органа Москвы проходит в концертном зале "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В программу мероприятия вошли выступления 12 иностранных и 12 отечественных композиторов. Инаугурация будет проходить до 1 марта. На мероприятии посетители слушают как классическую музыку, так и современные композиции. Вход на инаугурацию осуществляется группами от 50 до 70 человек.
Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда. Считается, что это будет самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мировой истории.
Конструкция органа включает в себя более 5,8 тысячи труб. Он создавался во Франции на протяжении двух лет. Инструмент занимает 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов. Общий вес органа составил 41 тонну.
Ранее о завершении создания музыкального инструмента рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел итоги выполненных работ по установке и интонировке большого концертного органа в "Зарядье".
Он отметил, что перед организаторами стояла задача запустить орган как можно быстрее.
"Я в свое время ставил задачи перед коллегами, перед строителями как можно быстрее запустить орган в "Зарядье", так как он, естественно, был очень ожидаемым", – сказал Собянин.
Он добавил, что концертный зал полностью соответствует аналогичным учреждениям мирового уровня.
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