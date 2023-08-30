Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Государственный академический Малый театр откроет новую сценическую площадку в Москве осенью 2023 года. Об этом сообщил заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Алексей Дубровский.

"Новая сценическая площадка на Серпуховской – это продолжение здания филиала Малого театра на улице Большой Ордынке, уже выходящее на Садовое кольцо", – сказал он.

По словам Дубровского, первым на площадке станет спектакль "Бесприданница". Его покажут зрителям уже в этом сезоне.

Зал на Серпуховской будет рассчитан на 120 человек. Худрук предположил, что на площадке также будут проводить творческие вечера и встречи.

Ранее в Российском акaдемическом Молодежном театре (РАМТ) назначили главного режиссера. Им стала Марина Брусникина. Она принимала участие в кинолентах: "Сюжет для двух рассказов", "Закон и порядок", "Метод Фрейда – 2", "Ищейка", "Воскресенье" и других.

