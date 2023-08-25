Москва онлайн пообщается с артистами киноконцерта "Необыкновенное чудо"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

26 августа в кинотеатре "Художественный" в рамках ежегодной акции "Ночь кино" пройдет киноконцерт "Необыкновенное чудо", приуроченный к 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера театра и кино Марка Захарова. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с артистами и гостями мероприятия.

На сцене выступят артисты Александр Олешко, Леонид Ярмольник, Анастасия Макеева, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Петр Налич, Алексей Гоман и другие.

Смотрите прямую трансляцию 26 августа в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.