Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 4 марта. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны". Там расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, магнолии, сирень и другие цветы.

Можно сходить на выставку "Внутришоу" на Хлебозаводе № 9 или посетить симфонический концерт, посвященный циклу фильмов о Гарри Поттере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.