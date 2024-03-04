04 марта, 08:30Город
Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта
Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 4 марта. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.
В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны". Там расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, магнолии, сирень и другие цветы.
Можно сходить на выставку "Внутришоу" на Хлебозаводе № 9 или посетить симфонический концерт, посвященный циклу фильмов о Гарри Поттере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.