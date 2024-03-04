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Новости

Новости

04 марта, 08:30

Город

Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Москвичам представили культурную афишу на 4 марта

Столичные парки подготовили программу мероприятий для посетителей

Весеннюю программу подготовили в столичных парках

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Мастер-классы и концерты пройдут 1 марта в центрах московского долголетия

Сезон финансовых кинопоказов стартовал в Москве

Новый сезон финансовых кинопоказов начался в столице

Военно-историческая реконструкция в честь 23 февраля прошла у стен Главного храма ВС РФ

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 4 марта. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны". Там расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, магнолии, сирень и другие цветы.

Можно сходить на выставку "Внутришоу" на Хлебозаводе № 9 или посетить симфонический концерт, посвященный циклу фильмов о Гарри Поттере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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