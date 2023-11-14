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14 ноября, 04:05

Культура

"Тайны кино": "На всю оставшуюся жизнь"

"Тайны кино": "На всю оставшуюся жизнь"

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Фильм "На всю оставшуюся жизнь" давно вошел в число лучших советских картин о Великой Отечественной войне. Появившуюся на экране почти полвека назад историю о работе санитарного поезда по-прежнему невозможно смотреть без волнения и слез.

На экране совсем нет батальных сцен, зато есть тяжелая прифронтовая жизнь врачей и их больных с искалеченными телами и судьбами.

Зачем на ленинградском телевидении решили экранизировать повесть Веры Пановой "Спутники"? Почему руководство студии опасалось предлагать режиссеру Петру Фоменко постановку этого фильма? Где удалось раздобыть для съемок санитарный поезд времен войны? Почему фильм без батальных сцен стал одной из лучших советских кинокартин о войне?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

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