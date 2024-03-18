Прощание с Александром Ширвиндтом началось в Театре сатиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом РСФСР и президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом началось в театре. Об этом сообщает ТАСС.

Гроб установили на сцене Театра сатиры, к которому люди несут цветы. Церемонию уже посетили народный артист РСФСР Владимир Винокур, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, советский и российский иллюзионист Амаяк Акопян, актер театра и кино Константин Райкин, народный артист РФ Юрий Назаров и актер Валерий Баринов.

"Он был человеком с таким юмором по жизни – его увидишь и уже смеешься. Я его ученик. Гениальный человек. Мне очень трудно", – рассказал Винокур.

Баринов при этом добавил, что на Ширвиндта нельзя было обижаться и завидовать ему. Единственное, что можно было сделать, по словам актера, – восхищаться им.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он умер в больнице в возрасте 89 лет. Отпевание и похороны артиста, которые запланированы на Новодевичьем кладбище в Москве, состоятся после церемонии прощания.

Свои соболезнования по этому поводу выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр столицы заявил, что артист любил Театр сатиры, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел остроумно и просто говорить о высоком и сложном, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.



Москвичи несут цветы к Театру сатиры в память об Александре Ширвиндте