В ГД предложили включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать создателей кино и сериалов, посвященных возникновению и становлению организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях данных событий. Письмо он направил на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, пишет RT.

По его словам, в российских кинотеатрах, а также на федеральном телевидении можно увидеть кино, сериалы, отсылающие к массовому появлению ОПГ, их развитию в 1980-е–1990-е годы.

Хамзаев отметил, что часто такие художественные произведения вызывают широкий резонанс и недовольство, обвинения в романтизации того периода, опасения, что картины могут негативно повлиять на мировоззрение молодых людей. Однако, подчеркнул он, нельзя отрицать, что подобные фильмы и сериалы вызывают и интерес у многих миллионов зрителей, это можно понять по рейтингам.

В информационные вставки в начале серий предлагается включить последствия деятельности ОПГ в стране, количество жертв, в том числе детей, погибших в результате криминальных конфликтов.

Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериалы "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Пищеблок" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.

Позднее Роскомнадзор подтвердил, что проверка, которую провели в отношении сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", не выявила в нем нарушений законодательства РФ.