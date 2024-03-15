Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 08:20

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие комедийные роли Олега Табакова

"Звезды советского экрана": лучшие комедийные роли Олега Табакова

"Это Москва. Люди": директор музея Москвы Анна Трапкова

"Интервью": Алексей Розин – о роли в фильме "Мастер и Маргарита"

Актер Алексей Розин рассказал о съемках исторической драмы "Злой город"

"Сити": кинопремьеры недели в столице

Актер Алексей Розин рассказал о знакомстве с Андреем Кончаловским

Актер Алексей Розин объяснил, почему спектакли со временем меняются

В Москве открылась выставка, посвященная актеру Олегу Янковскому

"Сити": топ-5 киноновинок недели

Актер Алексей Розин рассказал о влиянии гаджетов на молодое поколение

1 апреля 1981 года. К этой дате журнал "Советский экран" поместил на обложку одного из главных весельчаков отечественного кино – Олега Табакова. Актер любил шутить и часто отвечал на телефонные звонки голосом кота Матроскина, чем не раз ставил в тупик собеседников.

Как Олег Табаков хулиганил на посту директора театра "Современник"? Как теща помогла Табакову сыграть мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"? Как маленькой девочке удалось разыграть Олега Табакова? Почему он так любил поесть? И как защищал свой обед от Валентина Гафта?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика