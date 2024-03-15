"Звезды советского экрана": лучшие комедийные роли Олега Табакова

1 апреля 1981 года. К этой дате журнал "Советский экран" поместил на обложку одного из главных весельчаков отечественного кино – Олега Табакова. Актер любил шутить и часто отвечал на телефонные звонки голосом кота Матроскина, чем не раз ставил в тупик собеседников.

Как Олег Табаков хулиганил на посту директора театра "Современник"? Как теща помогла Табакову сыграть мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"? Как маленькой девочке удалось разыграть Олега Табакова? Почему он так любил поесть? И как защищал свой обед от Валентина Гафта?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".